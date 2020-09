Verfrissende kijk op patchworkgezin

Kristien Hemmerechts: „Als je moet kiezen tussen een degelijke man of een avontuurlijke flierefluiter, wie kies je dan?” Ⓒ Foto Joyce van Belkom

Eigenlijk is Pride and Prejudice haar favoriete roman van Jane Austen. Maar nadat Kristien Hemmerechts (65) een serie radioreportages had gemaakt over de Britse schrijfster en weer helemaal vertrouwd was geraakt met al haar boeken en onvergetelijke personages, was het de jonge, slimme en mooie, maar ook nogal zelfingenomen Emma (uit de gelijknamige roman), die haar inspireerde tot een moderne versie van dit geestige liefdesverhaal.