Hans Klok samen met zijn moeder Gerda. Ⓒ Hollandse Hoogte

In Las Vegas is HANS KLOK vannacht opgeschrikt door het nieuws dat zijn moeder GERDA (80) is overleden. Zij was al lange tijd ziek en leed aan Alzheimer. Volgens Hans komt haar dood echter toch nog onverwacht en bezorgt het een ’raar gevoel’ nu te beseffen dat zij er niet meer is.