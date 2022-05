Chris Brown feliciteert ex-vriendin Rihanna met geboorte kind

„Gefeliciteerd”, schrijft de 33-jarige Brown op Instagram Stories vlak nadat donderdag bekend werd dat Rihanna was bevallen van haar eerste kindje. Daarbij plaatst de zanger een emoji van een zwangere vrouw.

Entertainmentwebsite TMZ meldde donderdag dat Rihanna en A$AP Rocky ouders zijn geworden van een zoon. Het jongetje is op vrijdag 13 mei geboren in Los Angeles. Een naam is nog niet bekend. Het is het eerste kindje voor de 34-jarige zangeres en de 33-jarige rapper. De twee maakten in januari bekend samen een kindje te verwachten.

In 2009 gaf Brown zichzelf bij de politie aan omdat hij Rihanna had mishandeld. De zanger kreeg van de rechter een taakstraf van 1400 uur opgelegd. Ook mocht hij vijf jaar lang geen contact met Rihanna opnemen en moest hij een anti-agressiecursus volgen. De twee kwamen in die tijd echter toch nog kort bij elkaar, maar gingen in 2013 definitief uit elkaar.