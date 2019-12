Makers Little Britain praten over vervolg

„Dus, Little Britain, kunnen we dat vergeten of mogen we ons opmaken voor meer?”, vroeg een van de presentatoren aan Walliams, die onder meer ook bekend is van zijn rol als jurylid in Britain’s Got Talent. „Misschien wel”, antwoordde de Little Britain-acteur, want, zo vertelde hij, hij en zijn collega Lucas zijn op dit moment in gesprek over nieuwe afleveringen.

Lucas speelde tot voor kort in de musical Les Misérables, maar die show liep maandag op zijn einde. Daardoor heeft de komiek en acteur tijd in zijn agenda.

In oktober kwam Little Britain al eenmalig terug met een speciale brexit-uitzending op de radio. In Little Britain zaten iconische typetjes als Lou en Andy, Vicky Pollard en Dafydd, ’the only gay in the village’.