Mamma Mia! Toch een derde ABBA-film?

De musical, en de latere film, Mamma Mia! was zo’n succes dat over een vervolg niet lang nagedacht hoefde te worden. Over de titel van dat tweede deel ook niet, trouwens: Here We Go Again. Dat wordt misschien lastiger bij het dérde deel, waarvan nu sprake is.

Hoewel er al langer sprake van is dat dit er zou komen, wordt het actueel nu ook de hoofdrolspelers er hardop over speculeren. Actrice Amanda Seyfried (36) maakt er geen geheim van dolgraag weer mee te doen. „Een draaiboek is er nog niet, maar dat maakt toch niet uit”, zegt zij. „Laat de nieuwe muziek van Björn, Benny, Agnetha en Anne-Frid zijn werk doen.”

Ze gaat er gemakshalve aan voorbij dat aan het script voor de musical, die wereldwijd een succes werd, bijna tien jaar is gewerkt. Maar ook acteur Colin Firth (61) is enthousiast. Hij heeft nu succes met mini-serie The Staircase op HBO-Max over een geruchtmakende, al dan niet, moordzaak. En ook hij zou de ABBA-trilogie graag afmaken: „Alleen om iedereen terug te zien, doe ik graag weer mee!”