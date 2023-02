Paginagrote steun voor schrijver Pim Lammers

De verklarende tekst bij de advertentie luidt:

Afgelopen zaterdag heeft auteur Pim Lammers moeten besluiten zich terug te trekken als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek 2023. Hij werd en wordt ernstig bedreigd. Dit vinden wij verschrikkelijk.

De aanvallen volgden op een kort verhaal dat Lammers in 2015 voor volwassenen schreef. Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers zijn onaanvaardbaar, ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt.

Wij vinden het niet acceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd.

De grote actie voor Lammers is spontaan ontstaan bij enkele auteurs en uitgevers. De GAU (Groep Algemene Uitgevers) heeft vervolgens de coördinatie op zich genomen. En zo kreeg de actie in enkele dagen meteen heel veel navolging. Deze steunbetuiging is, aldus de organisatoren, „zeker ook voor al die anderen die (steeds vaker) door hun werk/steunbetuigingen bedreigingen ontvangen.”

Etalages en boekentafels

Veel boekhandels en bibliotheken hebben zich aangesloten bij het initiatief om Lammers te steunen, bijvoorbeeld door zijn gedichten op posters op te hangen, of door etalages en boekentafels met zijn werk in te richten.

In het bewuste verhaal uit 2015 getiteld ’Trainer’ voerde Lammers de 12-jarige Jasper op, die heimelijke gevoelens koestert voor zijn voetbaltrainer en zich daar onzeker over voelt. Sommige mensen en organisaties zagen daarin ’verheerlijking van pedofilie’ en riepen op de schrijver te cancelen. Onder anderen zangeres Monique Smit en model Kim Feenstra joegen die oproep aan en Kamerid Wybren van Haga stelde Kamervragen.

Slachtoffer

Veel collega’s namen het voor de auteur op. Zo schreef Brenda Stoter Boscolo op Twitter: „Vraag me af of mensen die Lammers beschuldigingen van pedofilie-verheerlijking ’Trainer’ wel hebben gelezen. Gaat over een slachtoffer van misbruik, grooming, onder het oog van volwassenen. Maar in tegenstelling tot de andere kinderen heeft hij geen ouders die naar hem omkijken.”

Ook schrijfster Heleen van Royen ging de felle discussies op social media niet uit de weg, hoewel het haar op een stortvloed aan verwensingen kwam te staan. „Dat je zegt dat er een pedo in deze schrijver schuilt is smaad. Dat is strafbaar. Net als seksueel misbruik. Maar goed, ik beschouw het als onnadenkend. Dan schuilt in elke thrillerschrijver een moordenaar”, reageerde ze.

Het is overigens nog niet bekend of boekenpromotor CPNB, organisator van de Kinderboekenweek (4-15 oktober) nu een andere schrijver zal uitnodigen om een gedicht bij het evenement te schrijven. De verwachting is echter dat dit niet gaat gebeuren.