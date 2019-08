Justin Timberlake hint op samenwerking met Lizzo

Justin danst enthousiast op een stukje van een nummer waarop in ieder geval Lizzo te horen is. De 31-jarige zangeres zelf zit op de bank mee te bewegen. Verdere details over het liedje, en of het om een samenwerking gaat, deelt de zanger niet. Lizzo zelf schrijft op Instagram alleen dat ze ’wat rapdingen’ heeft gedaan met hem.

De zangeres heeft in ieder geval weinig te klagen over een gebrek aan aandacht voor haar muziek. Begin dit jaar scoorde ze een grote hit met haar single Truth Hurts uit 2017 nadat het werd gebruikt in de Netflix-film Someone Great. Het liedje staat inmiddels al weken in de hoogste regionen van de Billboard Hot 100, terwijl het nummer twee jaar geleden op diezelfde hitlijst ontbrak. Door die hit brak ze ook internationaal door met haar derde album Cuz I Love You. Op 18 november staat de Amerikaanse in AFAS Live in Amsterdam.