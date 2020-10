Joost Prinsen (78) besmet met het coronavirus

„Ik heb corona”, schrijft hij. „Vervelend hoor. Slap als een vaatdoek, dagenlang koorts en niemand in huis om tegen te roepen: Zet even een lekker koppie thee voor me.”

Prinsen stelt dat hij veel, eigenlijk te veel adviezen krijgt van zijn vrienden en familieleden die menen te weten wat het beste voor hem is. „De helft van de wereld is gedegradeerd tot dokter Snotje, zoals mijn vrouw, God hebbe haar ziel, het zo plastisch uitdrukte”, schrijft hij. „Ik zwijg over iedereen die je aanraadt genoeg te drinken. Ik heb de afgelopen week geen mail of app gekregen waar dat niet in stond.”

Rust

Verder bekent Prinsen dat hij het afgelopen weekend weer een biertje heeft gedronken, maar verder gezond en goed eet. „Tot zover de gang van zaken overdag. ’s Nachts ben ik bezig via complotten met onbekende figuren Lange Frans te vermoorden, wat almaar niet wil lukken.”

De redactie van het Noordhollands Dagblad meldt in een korte toelichting dat het goed met Prinsen gaat, maar dat hij voorlopig rust neemt om te herstellen.