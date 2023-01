Zoon wil memoires van Anne Heche publiceren

„Ik heb de verantwoordelijkheid om te delen waar ze aan werkte”, aldus de 20-jarige Homer. „Mijn moeder had een manuscript voltooid toen zij overleed.” De werktitel van het boek is Call Me Anne. Het is niet bekend wanneer het boek zou moeten verschijnen.

Heche reed begin augustus met haar auto een huis in Los Angeles binnen. De 53-jarige Amerikaanse actrice liep door het ongeluk ernstige hersenschade op en lag enkele dagen in coma. Nadat ze hersendood was verklaard, werd ze van de beademing gehaald.

Zij speelde onder meer in films als Six Days Seven Nights, Volcano, Donnie Brasco, Wag the Dog en de remake van Psycho.