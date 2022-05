As the world turns-actrice Marnie Schulenburg (37) overleden

Schulenburg speelde van 2007 tot 2010 in de soap de rol van Alison Stewart. Ze had ook gastrollen in onder meer series Blue Bloods, The Good Fight, Elementary en Divorce. Ze is komende zomer nog te zien in het derde seizoen van dramaserie City on a Hill.

De actrice beviel eind 2019 van een dochter. Vijf maanden later bleek ze ernstig ziek te zijn. Naast dochter Coda laat Schulenburg ook echtgenoot Zack Robidas, acteur uit onder meer Sorry for Your Loss en Succession, achter.