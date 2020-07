Wordt Juan Carlos (82) paleis uit gezet door zijn eigen zoon?

De voormalige koning van Spanje Juan Carlos komt steeds verder in het nauw nu er justitiële onderzoeken naar hem lopen. Ⓒ EPA

Barcelona - Waar zal de voormalige koning van Spanje, de 82-jarige Juan Carlos, aan het einde van de week wonen? Nog steeds in het Zarzuelapaleis? Of is hij daar dan uit gezet door zijn eigen zoon: koning Felipe VI?