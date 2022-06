’Paleispersoneel krijgt beter beleid na onderzoek pesten Meghan’

Het hof wil niet zeggen welke wijzigingen zijn gedaan. Het paleis had eerder gesuggereerd dat die in het donderdag gepubliceerde jaarverslag naar buiten zouden komen, maar dat is niet het geval.

Eerder deze maand werd via The Sunday Times al bekend dat het onderzoek naar de pesterijen is afgerond en dat de uitkomsten daarvan vanwege privacyredenen geheim blijven. Volgens de krant werd dat besloten om de betrokkenen te beschermen en de - toch al enigszins moeizame - relatie tussen prins Harry en Meghan en het paleis in stand te houden.

De echtgenote van Harry werd door twee medewerkers van het koningshuis beschuldigd van pesterijen. Het verhaal kwam in maart vorig jaar aan het licht waarna het hof een extern advocatenkantoor inschakelde om het te onderzoeken. De hertogin van Sussex heeft de beschuldigingen ontkend.