Teleurgestelde Humberto Tan blijft geloven in talkshow

Humberto denkt dat de lage kijkcijfers worden veroorzaakt door een aantal dingen. „Het is voor een deel gewenning”, aldus Tan. Bovendien: „Eva doet het goed, Jeroen doet het goed”, doelend op de talkshows van zijn concurrenten Jinek en Pauw. Ook heeft RTL het in het algemeen „wat lastiger”, volgens de presentator. Zo noemt hij de tegenvallende kijkcijfers van bijvoorbeeld Spreekrecht. Ook zat er naar zijn zeggen te weinig verrassing in zijn show, maar wordt dat nu beter.

Volgens Tan is het beeld niet helemaal waar dat de kijkcijfers totaal zijn ingestort. „Kijkcijfers zijn niet helemaal de waarheid meer. In totaal doet Late Night het redelijk.” Op social media en andere internetplatformen doet de talkshow het namelijk erg goed waardoor het totale marktaandeel niet slecht is. Hoewel ze bij RTL „niet blij” zijn, gaat het „niet zo slecht als we denken. Het moet alleen beter.”

Tij keren

Tan is er vol van overtuigd dat hij het tij kan keren. „Ik kan niet anders dan geloven dat ik opnieuw een miljoen kijkers haal”, meent Humberto. „Anders zou ik opstappen en neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ik geloof erin.” Zijn andere programma’s scoren wel goed waaruit hij concludeert dat de kijkers hem niet zat zijn. Het moet dus aan de show zelf liggen. De oplossing volgens Humberto is nieuwe dingen en rubrieken uitproberen, zoals de tijdlijn en de rubriek van Wibi Soerjadi. „De potentie is er nog. Vier jaar geleden zeiden ze ook dat het onmogelijk was wat ik wilde doen. Het is niet onmogelijk. Alleen als je dood bent is het onmogelijk en dat ben ik niet. Ik ben springlevend en vol energie. Zo lang ik het plezier houd in het programma dat we maken, blijf ik het doen.”

Of de teruglopende kijkcijfers iets te maken hebben met zijn ’imagoschade’ naar aanleiding van het nieuws over zijn vermeende buitenechtelijke relatie, kan Humberto niet zeggen. „Ik weet dat een grotere groep mensen misschien anders tegen mij aankijkt, maar daar houd ik mij niet mee bezig. Ik moet mij druk maken over waar ik wel invloed op heb en dat is mijn best doen.”