RTL neemt afscheid van Frank en Rogier

„Door persoonlijke omstandigheden is het voor Frank en Rogier niet meer mogelijk om als duo de succesvolle programma’s te presenteren bij RTL die ze voorheen deden”, staat in een verklaring. „Daar heeft RTL alle begrip voor, maar daarmee komt nu een einde aan de vaste samenwerking. De beëindiging is in harmonie besloten en alle partijen kijken terug op een bewogen tijd die niettemin mooie televisie heeft opgeleverd.”

Met het beëindigen van het contract lijkt het duo Frank en Rogier definitief verleden tijd te zijn. De extravagante interieurstylisten vochten eind vorig jaar hun relatieproblemen uit via de media. De relatie strandde uiteindelijk en eerder liet RTL al weten voorlopig geen programma’s meer met de twee te gaan maken.

Jansen en Smit werden in 2009 bekend door hun deelname aan het NPO-programma Bij ons in de PC. In 2017 volgde deelname aan Steenrijk, Straatarm, waar ze in een aflevering het ’steenrijke’ stel waren. Daarna kregen ze met Paleis voor een Prikkie een succesvol eigen programma op SBS6. In december 2019 tekenden ze een driejarig contract bij RTL.