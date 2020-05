Simon Keizer schrijft achttien columns in drie weken

De ’wederhelft’ van Nick Schilder is sinds kort columnist voor LINDA. en schrijft alvast vooruit. Dat doet Simon ’s ochtends heel vroeg als zijn dochter Kiki (2) nog in bed ligt. „Ik heb de dag nu gestructureerd ingedeeld, want dat kan nu. Ik sta elke dag om 6.00 uur op. Ik wil al wakker zijn voordat Kiki wakker wordt.”

„Ze roept ’s ochtends en dan had ze een mopperende vader aan haar bed die net wakker was”, zo gaat hij verder. Simon wilde dat niet meer dus besloot hij zijn ritme om te gooien. „Drie weken terug besloot ik: ik wil gewoon eerder wakker zijn. Zes uur de wekker en dan begin ik met schrijven wat op dat moment in mij opkomt en op een gegeven moment wordt Kiki dan wakker. En dan heeft ze een vrolijke papa aan haar bed. Dan staan we te dansen en te zingen.”

„Bijkomend voordeel: ik ben nu achttien columns verder. Ik heb een leeg hoofd, dan ben je veel creatiever”, aldus de Volendammer.