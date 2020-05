Boete voor fataal ongeluk op set Deadpool 2

Ryan Reynolds speelt de hoofdrol in Deadpool 2. Kort na het overlijden van de stuntvrouw liet hij weten kapot te zijn van verdriet. „Onze harten zijn gebroken, we zijn in shock en er kapot van. Maar we weten dat het niet in de buurt komt van het verdriet en de pijn die haar familie en geliefden op dit moment moeten voelen. Mijn gedachten zijn bij hen en bij alle mensen die ze in deze wereld heeft geraakt.”

Ⓒ ANP