Regisseur Squid Game wilde stoppen na één seizoen: ’Zes tanden verloren door stress’

„Omdat ik eerder voor een film heb samengewerkt met Hwang Dong-hyuk, de regisseur van Squid Game, zijn we erg close met elkaar”, zei Byung-hun. „Nadat we Squid Game hadden afgerond, gingen we uit eten. Tijdens het eten vroeg ik hem hoe het voor hem was om een serie te maken. Hij had zoiets van: ik heb zes tanden verloren door de stress. Ik doe nooit meer een televisieshow’.” Maar, vervolgt de acteur: „Het was het wereldwijde succes van de show dat hem overhaalde om een vervolg te maken.”

Ook gaf de acteur een tipje van de sluier van het nieuwe seizoen van de Netflix-serie, waarvan hij het script heeft gezien. „Squid Game was een show die oorspronkelijk niet bedoeld was voor een tweede seizoen, dus dit script verbaasde me des te meer.” De verhaallijn van het tweede seizoen komt niet in de buurt van de speculaties van fans, denkt Byung-hun. „Ik heb veel speculatieve artikelen gelezen, maar geen enkele kwam ook maar in de buurt van het daadwerkelijke plot.”

De productie voor het tweede seizoen van de populaire serie begint later dit jaar. In Squid Game doen kandidaten mee aan dodelijke spellen, met als doel die te overleven en zo een geldprijs te winnen.