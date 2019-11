Richy Brown steelt show van Michael Bublé

De gevulde zaal gaat uit zijn dak als medewerkers plotseling het dochtertje van de zanger naar het podium dragen. Michael Bublé neemt Vida (1) in zijn armen en grapt: „Dit is wat je krijgt als je vrouw mooier is dan jij ooit bent geweest.”

Extra betekenis heeft de komst van Vida met haar veelzeggende naam - Spaans voor ’leven’. Michael Buble startte deze tour immers nadat hij zijn muzikale loopbaan twee jaar op pauze moest zetten nadat zijn zoon Noah (6) gediagnosticeerd werd met leverkanker. Een jaar nadat hij kankervrij was verklaard, werd Vida geboren. Michael en zijn vrouw Luisana Lopilato hebben ook nog zoon Elias (4).

Richy Brown Ⓒ Hollandse Hoogte

Er volgt nog een verrassing: de zanger vraagt of iemand uit het publiek behoefte heeft zich uit te drukken met zijn liedje. En toeval of niet: het is Richy Brown van LA the Voices die zich beschikbaar stelt en vervolgens de show steelt. Michael Buble garandeert dat zij elkaar hiervoor nog nooit ontmoet hebben. Grappend: „Voor wie denkt dat dit een set-up is en dat ik Richy ken: ik heb Richy hiervoor nog nóóit gezien, we zijn nog nooit met elkaar naar bed geweest.” Hoe het ook zij: Richy doet waar hij goed in is en steelt de show met zijn optreden van Fly me to the Moon.