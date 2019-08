Merel Westrik stopt bij RTL Nieuws

„Alles hieraan voelt goed. Er ligt een avontuur voor me en ik weet niet waar ik moet beginnen om uit te leggen hoe ik daar naar uitkijk”, aldus Merel. Het afscheid bij het RTL Nieuws doet haar naar eigen zeggen „een beetje zeer.”

De talkshow gaat half oktober van start. Het moet een ’wekelijkse, op vrouwen gerichte’ show worden. Daarnaast gaat ze nog andere programma’s maken en preseteren.

Linda de Mol en Jildou van der Bijl kijken uit naar de komst van Merel naar Net5. „Merel beschikt over een sprankelende persoonlijkheid en veel humor en dat, in combinatie met haar ruime journalistieke -en tv-ervaring maakt haar dé vrouw om Net5 een gezicht te geven. We kunnen niet wachten om met haar samen te werken.”