Metallica schenkt kwart miljoen voor kinderziekenhuis

De liefdadigheidsinstelling van de band, All Within My Hands, overhandigde woensdag een cheque aan de Roemeense liefdadigheidsinstelling Daruieste Viata. De donatie is een samenwerking van de rockband en een grote creditcardmaatschappij.

Het ziekenhuis wordt het eerste kinderziekenhuis voor kankerpatiënten in Roemenië. De bouw is vorig jaar begonnen, volgend jaar moet het hospitaal de deuren openen.