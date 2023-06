Glastonbury ’mogelijk’ niet laatste show Elton John in Engeland

Op de Pyramid Stage heeft Elton het festival afgesloten. De Brit begon zijn set met Pinball wizzard, het nummer van de musical Tommy van The Who. In de jaren zeventig had de zanger een hit met zijn versie van de song. „Het is een bijzondere en speciale avond voor me”, zei Elton tegen het publiek. Algemeen wordt namelijk aangenomen dat het optreden op Glastonbury zijn laatste show in Engeland zou zijn. „Dit is mogelijk mijn laatste optreden in Engeland”, zei Elton echter. „Dus ik moet mijn best doen. Jullie staan hier al zo lang.”

Voor het podium was het een drukte van belang, schrijft NME. Volgens de muziekwebsite heeft de organisatie gevraagd aan de fans of ze hun klapstoelen en dekentjes waarop ze zitten willen wegstoppen zodat er voor iedereen plek is op het veld.

Debuut

„Ik was voor mijn optreden hier nog nooit op Glastonbury geweest”, verklapte de headliner van het evenement aan de BBC. Wel keek hij naar het festival op tv, zei hij. „En wat ik er zo leuk vind, is dat het jonge, beginnende artiesten de kans geeft om hier op te treden. Dus als ik er eerder al eens zou zijn geweest, dan was ik waarschijnlijk bij een van de kleinere podia te vinden”, zei de wereldster.

Overigens is het niet de laatste show die Elton geeft. Die is in Stockholm op 8 juli.

Gastartiesten

Brandon Flowers was een van de gasten waarmee Elton John een duet zong tijdens zijn concert op Glastonbury. Samen met de zanger van The Killers bracht hij zijn klassieker Tiny dancer. Ook Rina Sawayama zong een megahit van de Brit. Van tevoren had Elton laten weten vier gasten mee te nemen naar het festival.

Flowers speelde al enkele keren op Glastonbury, maar toch wilde Elton hem er graag bij hebben. De twee kennen elkaar al sinds 2005.

Met Rina Sawayama zong hij het duet dat hij in de jaren zeventig met Kiki Dee zong: Don’t go breaking my heart. Overigens had de Japans/Britse zangeres zaterdag al opgetreden. Tijdens haar show had ze zelf ook een gast meegenomen. Dat was Matty Healy van The 1975.

Gospelkoor

De eerste gast die Elton op zijn podium haalde was Jacob Lusk van de Britse band Gabriels. Hij bracht met een gospelkoor Are you ready for love? ten gehore. Elton vertelde dat hij Fatboy Slim dankbaar was dat hij het nummer nieuw leven in had geblazen.

De Amerikaan Stephen Sanchez was de tweede gast. Elton vertelde dat hij de in Californië geboren singer/songwriter op de radio had gehoord en meteen onder de indruk was. „Toen ik gasten voor dit optreden mocht uitzoeken, wilde ik nieuwe artiesten”, zei hij. Verder vertelde Elton onder de indruk te zijn van de 20-jarige zanger. Samen speelden ze Untill I found you, het nummer waarmee Sanchez doorbrak. Een licht geëmotioneerde Sanchez bedankte Elton voor diens uitnodiging.

Uitzinnig publiek

Over de vier gasten werd de afgelopen tijd veel gespeculeerd. Gedacht werd aan Dua Lipa en Britney Spears, zangeressen waarmee Elton recentelijk heeft samenwerkt. Elton speelde wel Cold heart, de hit die hij met Dua Lipa had. Hij vroeg het publiek de zangpartij van de zangeres te zingen.