Erica Meiland: ’Door Martiens gegil lijk ík een wegpiraat’

„Die status die ik heb door Chateau Meiland, dat ik een of andere wegpiraat ben, is volledig onterecht”, vertelt Erica deze week in Veronica Superguide. „Ik rijd al 35 jaar schadevrij. Het is vooral het gegil van Martien waardoor het zo lijkt. Maar hij of (dochter, red.) Maxime zal nooit eens zeggen: ’Goh, Eer, wat heb je die losgeslagen vrachtwagen goed ontweken!’ Altijd maar zeuren...”

Ook op het gebied van opvoeding liggen Erica en Martien niet altijd op één lijn. Het is dan ook duidelijk wie van de twee de voorkeur krijgt van kleindochter Claire. „Ik krijg vaak ’stomme oma’ te horen, maar ik ben, net als bij de opvoeding van Maxime en Montana, niet zo’n ’verzorgend’ type dat overal ja op zegt. Van Martien is ze gewend dat ze altijd krijgt waar ze om vraagt, maar ik ga haar niet ’verpesten’ door haar te verwennen met ijsjes.”

En dus vindt ze Martien leuker. „Ik denk dat ze aan mij ook veel heeft, ik onderneem veel met haar en ga vaak op pad. Als we door het bos wandelen met de honden vertel ik haar over de bloemen die we tegenkomen, bijvoorbeeld. Ik vind het leuk om haar dingen te leren en om te vertellen over het leven.”