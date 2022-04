Gitarist Jan de Hont (79) stopt na zestig jaar met optreden

De Hont heeft ruim zestig jaar op het podium gestaan. Eind jaren vijftig begon hij zijn loopbaan in het Amsterdamse bandje The Apron Strings. Rob de Nijs was nog even zanger bij die band. Nadat De Nijs samen met zijn broer uit de band vertrokken, richtte De Hont ZZ en De Maskers op. Bob Bouber werd zanger. Midden jaren zestig had de band succes met popklassiekers als La Comparsa, Dracula en Ik heb genoeg van jou.

Nadat ZZ en De Maskers uit elkaar gingen, speelde De Hont nog even in de band September voordat hij zich aansloot bij Neerlands hoop in bange dagen van Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Samen met onder anderen Thé Lau vormde De Hont de begeleidingsband van het cabaretduo. Later was hij ook lid van De Toekomst, de begeleidingsband van Vermeulen.

Verder was De Hont een veelgevraagd sessiemuzikant. Hij werkte samen met artiesten als Jan Rot, Fay Lovsky, Frank Boeijen en Boudewijn de Groot. Tijdens zijn afscheidsconcert zal de gitarist, die dit jaar zijn tachtigste verjaardag viert, nog eenmaal optreden met De Maskers.