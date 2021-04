Florine uit Echte Gooische Moeders gaat emigreren

Op Instagram schrijft ze: „Dreams come true. Vanaf de dag dat ik je voor het eerst zag voelde ik dat je in mijn hart kwam... de kleuren, geuren, warmte, liefde de passie die jij mij geeft maakt mij compleet... Al een hele lange tijd waren wij op zoek naar de perfect plek en vorige week kwam deze ineens op ons pad. We twijfelden geen seconde. Wij gaan onze droom achterna want; je leeft maar een keer. Ibiza here we come!”

Ook wordt duidelijk dat het niet lang meer zal duren wanneer ze Nederland verruilen voor het Spaanse eiland. „De verhuiswagen wordt volgende week al volgeladen en dan gaan we”, aldus Florine.