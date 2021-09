Premium Het beste van De Telegraaf

Guy van Grinsven overleefde de aanslagen, maar niet lang meer ’Mijn foto’s moeten het verhaal van 9/11 blijven vertellen’

Door Evert Santegoeds

Fotograaf Guy van Grinsven had in de ochtend van 11 september 2001 ’slechts’ een fotoshoot in het Word Trade Center op het programma staan, maar in plaats daarvan werden zijn camera en hij getuigen van een gebeurtenis die de wereld voorgoed zou veranderen. Ⓒ Guy van Grinsven

Hij was jarenlang de vaste fotograaf van André Rieu en reisde met koningin Beatrix de wereld over. Maar de meest indrukwekkende opnamen die de Maastrichtse Guy van Grinsven maakte, overkwámen hem... op 11 september 2001. In New York was hij op dat moment als enige Nederlandse persfotograaf getuige van de aanslagen op het World Trade Center, waar hij die dag een shoot had. Jarenlang kon Guy het navertellen, maar binnenkort zullen zijn foto’s dat moeten doen...