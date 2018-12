Bijna 80-jarige MARCO BAKKER: ’Ik neem géén afscheid’

— MARCO BAKKER - DIE BEGIN FEBRUARI 80 JAAR (!) WORDT - GROSSIERT NOG VOLOP IN STAANDE OVATIES WANNEER ZIJN ARIA’S IN CONCERTZALEN HEBBEN GEKLONKEN. Voor het grote publiek lijkt hij in een herfstachtige mist te zijn verdwenen, maar in een EXCLUSIEF interview vertelt de bariton vandaag dat zijn carrière niet voorbij is. „Ik wil nog géén afscheid en zing zelfs beter!” Een duik in ijskoud zeewater, yoga-oefeningen en zijn grote liefde WILLEKE VAN AMMELROOY houden hem jong van lijf en geest…