Frozen-tekenaar Kelly Asbury overleden

In zijn lange carrière werkte Asbury als story artist mee aan tientallen animatiefilms, waaronder Toy Story, Wreck-It Ralph en Frozen. In 2002 maakte hij zijn regiedebuut met de film Spirit: Stallion of the Cimarron. Later regisseerde hij films als Gnomeo & Juliet en De Smurfen en het verloren dorp. De meest recente film die Asbury regisseerde is UglyDolls.

Asbury was naast zijn werk als regisseur ook werkzaam als stemacteur.