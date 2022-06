Tom Hanks gaat uit zijn dak tegen opdringerige fans

Op filmpjes is te zien dat het stel vertrekt uit het restaurant. Een bodyguard probeert de weg vrij te maken wanneer meerdere fans hem vragen om een selfie en sommigen lijken die zelfs al te nemen. Terwijl Tom en Rita doorlopen, struikelt ze bijna en zegt tegen een fan om ’hiermee te stoppen’. Vervolgens gooit Tom Hanks zijn handen in de lucht, richt zich tot de fans en schreeuwt keihard iets als: „Dat is mijn vrouw! Sodemieter op!” Hierna kijkt hij boos naar de groep en voegt eraan toe: „Mijn vrouw omverwerpen. Meen je dat?”

Sommigen bieden direct hun excuses aan. „Het spijt ons, Tom.”

Zorgen om gezondheid

Overigens was Tom Hanks de dag ervoor ook al veelbesproken op sociale media. Fans maakten zich zorgen over de manier waarop hij trilde tijdens een speech in het Australische Gold Coast, tijdens de première van de film Elvis, die in die stad is opgenomen en waarin hij de rol van de legendarische manager van de zanger vertolkt.