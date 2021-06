Ervaringsdeskundige Noel Gallagher haalt uit naar Harry: ’Fucking woke snowflake’

„Ik weet hoe het is om een jongere broer te hebben die zijn fucking mond opentrekt voor de meest onnodige dingen. Ik denk altijd dat ik de William van onze familie ben”, aldus Noel in gesprek met The Sun waarin hij, traditiegetrouw, al scheldend geen blad voor de mond neemt.

Vanwege zijn ruzie met Liam vragen veel journalisten Noel naar zijn mening over de ’koninklijke vete’ tussen William en Harry. „Grappig dat zo veel mensen er door geobsedeerd zijn”, zegt de zanger, die jarenlang met zijn eigen broer het podium en de studioruimte deelde.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Liam (r.) en Noel Gallagher, toen alles nog – soort van – koek en ei was. Ⓒ Getty Images

’Gek, klein kind’

„Ik deed vorige week een Australische promo, maar al snel ging het over wat voor lul prins Harry is. En ik had zoiets van: ik weet het niet, ik ken ze niet. Maar Harry komt over als een typische ’fucking woke snowflake’. Maak geen ruzie met je familie als het niet nodig is.”

Eind vorig jaar liet Noel ook al blijken geen fan te zijn van de echtgenoot van Meghan. Hij noemde de kersverse vader toen „een gek, klein kind.”