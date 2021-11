Zet Oscar voor Kristen Stewart maar klaar

Royals

Harry: ’Ervaring in het leger heeft me gemaakt tot wie ik ben’

Prins Harry heeft woensdagavond met zijn vrouw Meghan het Salute to Freedom-gala voor oorlogshelden in New York bijgewoond. De prins was zoals verwacht niet gekleed in uniform, maar had wel een aantal van zijn medailles opgespeld. Zowel Harry als Meghan droegen ook een rode klaproos.