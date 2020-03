’Show met Jinek en Beau van de baan’

In de nieuwe Tv-quaran-Tine van Paul de Leeuw, een nieuw project van de presentator waarin hij belt met goede vrienden uit het vak, wordt Van Erven Dorens gevraagd naar de eventuele samenwerking met Jinek. „Nee, we zijn nu overal aan het praten en ik was vanochtend ook weer aan het kletsen erover. Wat het is: het is een combinatie van dingen”, begint Beau. „Aan de ene kant willen we natuurlijk iedereen informeren, maar het is ook ontzettend duur om dat te doen”, legt hij uit.

Maar dat zou niet de enige kink in de kabel zijn. „Het is heel moeilijk om mensen te krijgen om alles te filmen, want dat moet je natuurlijk met de grootst mogelijke voorzorgsmaatregelen doen”, vervolgt hij. „Je kan niet net als vroeger even snel een show maken, het is best moeilijk om het allemaal op te zetten.”

Van Erven Dorens heeft wel andere wilde plannen. „Ik zou allemaal leuke dingen willen doen. Ik zou een soort talkradio willen maken op televisie. Dat je voor een appel en een ei gaat zitten met een koptelefoon op en gaat zitten kletsen met de mensen.” Hij weet ook al precies hoe hij deze uitzendingen zou vullen. „Er wordt veel gedaan, maar je hoort nog niet de verhalen van Loes uit Urk of Henk uit Waddinxveen. Dat lijkt me ook wel mooi om te doen in de rand van de nacht.”