Bill Murray ’had Selena Gomez aan moeder voorgesteld’

„Ik ben er achter dat ik haar leuk vind”, zegt Bill tegen People Magazine over zijn collega in de nieuwe zombie-horrorfilm The Dead Don’t Die. „Ik weet nu ook dat ik een vooroordeel had over iemand die 55 miljoen, miljard volgers of zoiets heeft... Ik dacht dat ze anders was dan ze in werkelijkheid is.”

De Hollywoodveteraan is helemaal om. „Ik ben dol op haar, ik vind haar erg leuk. Als mijn moeder nog had geleefd, had ik haar aan haar voorgesteld”, grapt Bill.