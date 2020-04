EDSILIA’s ODE aan haar MOEDER

Op een bijzondere wijze eert Edsilia haar moeder Sylvie. Ⓒ Hollandse Hoogte

EDSILIA ROMBLEY zag haar uitverkochte optreden in het Concertgebouw in het water vallen door corona en er komt een andere vorm voor het Eurovisie Songfestival. Maar de muziek... die pakt niemand haar af. Vandaag brengt ze haar nieuwe single Lieve Mama uit. „Hoe oud je ook bent, bij je moeder ben je weer even kind.”