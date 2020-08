Disney heeft voor het eerst biseksueel hoofdpersonage in serie

Ⓒ Twitter Dana Terrace / The Owl House / Disney

Voor het eerst speelt een biseksueel personage de hoofdrol in een door Disney geproduceerde serie. De primeur is voor animatieserie The Owl House, die te zien is op Disney Channel. Het is niet de eerste keer dat er een lhbti-karakter in een Disney-productie zit, maar tot nu toe speelden zij alleen kleine rollen.