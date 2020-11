Fans op wachtlijst voor Vogue met Harry Styles

In veel winkels was het blad snel uitverkocht en werden mensen zelfs op wachtlijsten gezet voor de tweede druk, meldt The New York Post. „We hebben 40.000 abonnementen verkocht sinds de lancering iets meer dan een week geleden”, zegt een medewerker van uitgever Condé Nast. „We hebben gelijk een tweede druk besteld.”

Harry poseerde voor de fotoshoot onder meer in een jurk.