Oom Catherine: ik geloof niet dat zij Meghan heeft laten huilen

In het veelbesproken interview dat Meghan en Harry gaven aan Oprah Winfrey, maakte Meghan duidelijk dat de Britse media haar ervan beschuldigde dat zij Catherine, ook wel Kate genoemd, aan het huilen gebracht zou hebben. Maar volgens haar was dat juist andersom. „Er was inderdaad iets rondom die jurkjes en zij liet mij huilen, in een toch al hele moeilijke week vanwege het gedoe met mijn vader. Kate heeft daar later haar excuses voor aangeboden en ik heb haar vergeven”, aldus Meghan.

Maar volgens Catherine’s oom zit het heel anders in elkaar. „Ik ken Kate al sinds haar geboorte en er zit absoluut niks kwaads in haar. Zo is ze gewoon niet opgevoed. Ze is innerlijk nog mooier dan uiterlijk: ontzettend begaan met mensen, enorm behulpzaam en vooral heel lief. Dus nee, ik geloof dit verhaal niet. Zoiets zou Kate nooit doen. Mocht er zich iets hebben afgespeeld tussen de twee, dan weet ik zeker dat het Meghan is geweest die de boel heeft opgehitst.”