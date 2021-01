Deze serie is het vaakst illegaal gedownload in 2020

Die laatste serie stond de afgelopen zeven jaar bovenaan de lijst, schrijven Amerikaanse media na een onderzoek van downloadsite TorrentFreak. Nu is de eer aan de spin-off van Star Wars.

The Mandalorian speelt zich af in het Star Wars-universum. De serie, met Pedro Pascal in de hoofdrol, is sinds de aftrap in 2019 enorm populair onder critici en fans. Het was wel te verwachten dat Game of Thrones niet voor een achtste keer de lijst zou leiden: die serie eindigde in mei 2019.