Obama: ’Spijt dat ik Dolly Parton niet heb geëerd met presidentiële medaille’

Parton kwam onlangs in het nieuws nadat bekend werd dat ze een miljoen dollar had gedoneerd om wetenschappers te steunen met de ontwikkeling van een coronavaccin. Obama trok het boetekleed aan en zei: „Het is echt een schande dat deze vrouw nog niet geëerd is. Heel eerlijk gezegd dacht ik dat ze allang de presidentiële medaille had gekregen, omdat ze al jarenlang ontzettend veel doet aan liefdadigheid. Maar ik had het mis.”

Obama liet weten het hier niet bij te laten zitten. „Ze verdient deze onderscheiding. En daarom zal ik Joe Biden bellen om daar werk van te maken.” Biden, die 8 jaar lang vice-president was ten tijde van Obama’s presidentschap, is nu zelf verkozen tot Amerika’s 46e president. Hij wordt op 20 januari 2021 geïnaugureerd in Washington DC.