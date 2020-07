Menselijke resten op voormalige dierentuin Tiger King?

Insiders laten dinsdag aan TMZ weten dat Jeff Lowe opnieuw kadaverhonden op bezoek heeft gehad en er maar liefst vier aansloegen. Naar verluidt zijn dat vier verschillende honden geweest die op verschillende tijden de geur van menselijke resten hebben geroken bij het alligatorverblijf.

Bij het eerdere bezoek van twee andere honden die getraind zijn in het opsporen van menselijke resten, werd er ook alarm geslagen bij hetzelfde alligatorverblijf. Desondanks zijn er toen door de politie bij het graven tot nu toe alleen botten van dieren aangetroffen.

Ingewijden rondom Joe Exotic beweren dat er in het verleden alleen de as van overleden mensen op verzoek is uitgestrooid op het terrein van de voormalige dierentuin. Jeff Lowe is niet van plan het er bij te laten zitten en wil dat er tot op de bodem wordt uitgezocht waar de honden nou precies op aanslaan.