Jamie Foxx zou er zonder zijn zus ’niet meer zijn geweest’

„Je bent magisch en mooi en een moedige leeuwin”, schrijft Foxx bij foto’s van zijn zus. „En zonder jou zou ik hier niet zijn... Als jij niet de beslissing had gemaakt die je hebt gemaakt, dan zou ik niet meer in leven zijn.”

Het is onduidelijk welke beslissing dat was. Ook is niet bekend wat de acteur precies mankeerde toen hij een paar maanden geleden plotseling naar het ziekenhuis moest. Onlangs liet Foxx voor het eerst weer van zichzelf horen in een video op social media, maar ook hierin bleef hij vaag over de reden van zijn opname.