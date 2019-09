Eerste schooldag voor prinses Charlotte

Aan de hand van moeder Catherine en vergezeld door prins George en prins William meldde ze zich bij Thomas’s Buttersea, de school waar ook haar broer naartoe gaat. Het gezin werd verwelkomd door het schoolhoofd.

In een video, geplaatst door Kensington Palace, is te zien dat Charlotte het allemaal best spannend vindt. Zo blijft ze dicht in de buurt van haar moeder en speelt ze verlegen met haar staart.

De school waar George en Charlotte naartoe gaan, is niet de eerste de beste. Per kwartaal moet er zo’n 7000 euro per kind betaald worden. Ze krijgen dan wel les in hele diverse onderwerpen, zoals ballet, Frans en er is volop aandacht voor de natuur.