Eerste Late Night Soap vanaf maandag op tv

„De Spa onderscheidt zich van alle andere soaps die we al kennen. We houden ons niet aan de soapregels. Dus bij ons wordt gelachen en de verhaallijnen gaan net wat dieper’, zegt Barlo. „Deze soap bevat heel veel spanning en intriges, maar heeft ook een vleugje komedie. Dat maakt deze serie wel heel uniek”, voegt acteur Davy Eduard King daaraan toe. Hij speelt in de serie de rol van personal trainer Douglas en de vriend van Tess.

„Ik denk dat De Spa iets heel nieuws is, wat Nederland nog niet eerder heeft gezien’, zegt Juvat Westendorp die de rol speelt van general manager Hugo. „Het is spannend, heeft sexyness en is humoristisch. Bovendien wordt het om half elf ’s avonds uitgezonden, dus er zitten wat meer naaktscènes in en wat meer grof taalgebruik, maar het is niet plat. Het is mooi gefilmd en er zitten goede regisseurs op. Ik ben heel trots op het resultaat. Ik denk dat je na het bekijken van één of twee afleveringen ook echt wel verslaafd raakt”, aldus Juvat.

Gemotiveerd

De acteurs werkten acht maanden aan de opnames. Juvat: „Iedereen was zich ervan bewust dat we bezig waren met iets heel speciaals, iets heel moois. Acht maanden lang zaten we opgesloten in een bunker. Je zou dan verwachten dat er veel spanningen ontstaan tussen mensen, maar dat is helemaal niet aan de orde geweest. We hebben elkaar juist gesteund en gemotiveerd om het eindproduct nog beter te maken.”

Juvat vindt zijn rol erg leuk om te spelen. „Hugo heeft niet voor zijn functie gestudeerd, hij is meer een straatschoffie die omhoog is geklommen. Af en toe komt dat straatjochie nog wel omhoog. Het is een bad guy in een suit. Hij staat aan de goede kant, maar heeft een scherp randje.”

Een hoop bekende gezichten spelen in de serie die Net5 vanaf komende week elke maandag tot en met donderdag (22.30 uur) uitzendt. Zo speelt Beau Schneider de rol van fysiotherapeut Jesse. Rein van Duivenboden, bekend van Mainstreet, speelt in de nieuwe soap de rol van Mick, de zoon van Tess. Verder zijn Mattijn Hartemink, Eva Marie de Waal, Nzinga Sordam, Vajèn van den Bosch, Eva Bartels, Lara Leijs en Jorrit Ruijs te zien in de nieuwe Late Night Soap.