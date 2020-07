Windsor Castle gaat weer open voor publiek

Windsor Castle, waar koningin Elizabeth sinds het begin van de lockdown in quarantaine verblijft, gaat op 23 juli weer open. Bezoekers moeten dan wel van tevoren reserveren en krijgen dan een bepaald tijdslot toegewezen waarin zij naar binnen mogen. Ook de Royal Mews en de Queen’s Gallery in Buckingham Palace gaan die dag weer open, net als het Palace of Holyroodhouse, Elizabeth’s residentie in het Schotse Edinburgh.

De sluiting van de residenties was vanwege de coronacrisis onvermijdelijk, net als de financiële gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht. De Royal Collection Trust heeft de medewerkers al laten weten dat een aantal stevige maatregelen genomen moet worden omdat een verlies wordt voorzien van zo’n 34 miljoen euro. Ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, al zal eerst worden ingezet op vrijwillig vertrek en natuurlijk verloop.