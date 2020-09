Catherine Keyl vindt stortvloed aan mediaoptredens ’een beetje gênant’

Zo was de 73-jarige Keyl een van de hoofdgasten in de 5 Uur Show, zat zij in de kappersstoel bij Özcan Akyol en is zij tegenwoordig kenner bij het SBS-programma Dit vindt Nederland. Keyl noemt die stortvloed aan optredens in de media ’een beetje gênant’.

„Ik weet niet hoe het kan, heel raar. Over bijvoorbeeld Dit vindt Nederland ben ik al twee jaar geleden benaderd”, aldus Keyl.

Ze prijst SBS voor het nieuwe meningenprogramma. „Ik was meteen aangetrokken door het feit dat zij proberen echt iets heel nieuws te doen op televisie.” Keyl stelt kijkers die minder op haar gesteld zijn trouwens gerust. „Voor wie denkt ’wat was het veel’, volgende week is het weer niet zo.”