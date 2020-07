Queen: ’Ongehuwde Charles niet geschikt als gouverneur-generaal’

De discussie over de mogelijke aanstelling van prins Charles vond plaats in 1976, enkele maanden nadat Sir John Kerr het Australische politieke landschap op zijn kop had gezet door premier Gough Whitlam en diens regering in november 1975 naar huis te sturen. Hij stelde de Queen, die ook staatshoofd is van Australië, pas na het ontslag op de hoogte van zijn beslissing.

Tot op de dag van vandaag is dat besluit controversieel en daarom was er dinsdag ook veel belangstelling voor de openbaarmaking omdat heel Australië wilde weten welke rol de koningin nu precies had gespeeld bij het ontslag van de premier.

Nasleep

In de nasleep van het ontslag destijds en de kritiek waaraan gouverneur-generaal Kerr bloot stond, kwam het idee op om prins Charles te benoemen tot diens opvolger. Maar Sir Martin Charteris, de particulier secretaris van de koningin, boorde dat plan snel de grond in. Zolang hij niet was getrouwd zag de Elizabeth er geen been in.

„Niemand zal beter weten dan jij hoe belangrijk het is dat een gouverneur-generaal een dame aan zijn zijde heeft voor de vervulling van zijn taken”, schreef Charteris ter verklaring aan Kerr. Charles, die pas in 1981 zou trouwen, werd dan ook geen gouverneur-generaal van Australië.