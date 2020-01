Oud-stripper klaagt Jennifer Lopez aan

Hustlers is gebaseerd op een verhaal van New York Magazine uit 2015 over een groep strippers die klanten drogeerde om er met hun creditcardgegevens vandoor te gaan. Lopez is een producent van de film en speelt een van de hoofdrollen. Volgens Barbash is dat personage, Ramona Vega, op haar gebaseerd en wordt zij hierdoor uitgebuit. Ze vindt ook dat de filmmakers zich schuldig maken aan laster, omdat Vega in de film drugs gebruikt in het huis dat ze deelt met haar dochter.

De vrouw beweert dat de producenten van Hustlers wel hebben geprobeerd haar toestemming te krijgen voor het maken van de film. Toen zij weigerde, zijn de makers onverstoord verder gegaan met de opnames. Het geldbedrag dat zij eist bestaat voor de helft uit een schadevergoeding en voor de helft uit een strafsom.

Lopez, die voor haar rol in Hustlers was genomineerd voor een Golden Globe en later deze maand nog kans maakt op een SAG Award, heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.