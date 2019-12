Is Gerard Joling weer verliefd?

Aan RTL Boulevard geeft Gerard een verrassend antwoord op de vraag of zich dit jaar tijdens de feestdagen een kerstengel bij de zanger mag melden. „Het is wel iets zo intens de liefde, dat je er niet gelijk mee te koop loopt. Dat je eerst denkt: even kijken hoe het gaat. Dat is bij mij precies hetzelfde”, vertelt hij.

Op de vraag of er een man in zijn leven is, laat de zanger weten: „Ik ben nog aan het kijken hoe het gaat.”

Onlangs heeft Geer een nieuwe single uitgebracht. Met Send Me An Angel hoopt de 59-jarige entertainer rond de feestdagen de hitlijsten te bestormen.