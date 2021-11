Actrice Valerie Bertinelli gaat scheiden

Bertinelli was eerder getrouwd met Eddie Van Halen. De actrice gaf de rocker in 1981 het ja-woord. In 2001 gingen ze uit elkaar, maar pas zes jaar later was de scheiding officieel. Bertinelli heeft in het afgelopen jaar meerdere keren in interviews aangegeven dat ze het moeilijk heeft met de dood van de in Nederland geboren muzikant, die in oktober 2020 overleed.

Van Halen en Bertinelli, die samen een nu 29-jarige zoon hebben, zijn altijd close gebleven. Toen de actrice in 2011 met zakenman Vitale trouwde, waren zowel Eddie als zoon Wolfgang aanwezig op de bruiloft. In een interview met de Today Show eerder dit jaar vertelde Bertinelli dat ze haar ex ontzettend mist. „Het is zo moeilijk. Er zijn tientallen momenten geweest waarop ik Eddie een smsje wilde sturen. En elke keer realiseer ik me dan ineens: oh nee, ik kan hem niets meer sturen.”

De reden voor de breuk tussen Bertinelli en Vitale is niet bekend. Op de officiële papieren kruiste de actrice volgens Entertainment Tonight het vaak gebruikte vakje ’onoverkomelijke verschillen’ aan.