Ed Sheerans nummer terug te horen in Pokémonspellen

„Ik heb Pokémon gespeeld sinds ik op de basisschool zat”, zegt de Britse zanger.„Ik hield van de hele wereld die ze hadden gecreëerd, dat leidde me af wanneer er negatieve dingen gebeurden in mijn leven of op school die ik wilde mijden. Het was een wereld waar ik me even in kon verliezen en ik heb het sindsdien altijd gespeeld.”

Ook is er een videoclip uitgebracht waarin een paar van Sheerans favoriete Pokémon verschijnen, zoals Pikachu, Snorlax en Squirtle.