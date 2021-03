Kinderen prins William dragen Moederdag op aan ’oma Diana’

„Dit jaar is Moederdag weer anders”, deelt Kensington Palace namens het gezin op Instagram. „Velen van ons zijn gescheiden van onze geliefden, maar kijken uit naar het moment in de nabije toekomst waarop we onze moeder weer kunnen knuffelen. Maar zij met een overleden moeder, zullen het vandaag bijzonder moeilijk hebben.”

Bijgevoegd zijn de tekeningen die George, Charlotte en Louis voor hun oma, prinses Diana, hebben gemaakt. „Lieve granny Diana, fijne fijne Moederdag. Ik houd heel veel van je en denk altijd aan je, veel liefs van George”, staat er bij het kunstwerkje van de oudste telg van William en Catherine. Hij heeft een boom met op de achtergrond de zon, bergen en vogels getekend.

„Op Moederdag denk ik aan je. Ik houd heel veel van je, papa mist je”, schrijft zijn zusje Charlotte onder een groot bontgekleurd hartje. Louis heeft met verf ook een hartje ingekleurd en zijn kleurplaat daarnaast opgeleukt met dierenstickers. Hij heeft geen boodschap voor zijn oma, maar wel heeft hij zijn werkje voorzien van een handtekening.